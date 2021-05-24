Что будет делать «Спартак» на трансферном рынке

От «Спартака» ушёл Доменико Тедеско, которого заменил Руй Витория. Португалец явно будет менять команду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о предстоящей селекции «красно-белых».

Ни у кого нет сомнений, что «Спартаку» нужно усиление. «Красно-белые» хотят пройти отбор в групповой этап Лиги чемпионов и выиграть Премьер-лигу. Однако кадровый подбор футболистов едва ли позволяет рассчитывать на решение хоть одной из двух задач.

Тем не менее усилить состав «Спартаку» довольно сложно. Дело даже не только в финансовой составляющей, о ней поговорим чуть ниже. Есть более насущная сложность — лимит на легионеров. Как известно, в России можно иметь всего 8 иностранцев, а у «Спартака» уже перебор. Не забудем, что Педро Роша был вынужден выступать в ФНЛ, а Гус Тил после аренды в Германии близок к возвращению на родину в «Фейеноорд», но вновь лишь на временной основе.

Однако и без них иностранцев хватает — все 8 вакансий заняты. Таким образом, чтобы купить иностранца, надо расстаться с кем-то из имеющихся. Самуэля Жиго и Айртона продавать смысла нет — они хороши на своих позициях, а достойной замены среди россиян просто нет. Виктора Мозеса только что выкупили, да и концовка сезона показала силу нигерийца. Куинси Промеса только-только вернули, заплатив немалые деньги, так что и он останется точно. Джордан Ларссон стал настоящим лидером, и он нужен «Спартаку» для решения поставленных задач.

Остаются ещё трое. Йоррит Хендрикс за полгода в «Спартаке» никак себя не проявил, по крайней мере с положительной стороны. Его уход выглядит самым безболезненным. Однако Хендрикса точно никто не купит, ему надо либо искать аренду, либо разрывать с ним контракт и платить неустойку. Кроме того, голландец всё же может пригодиться, если уйдёт Алекс Крал. Чех оставил смешанное впечатление — видно, что игрок обученный, способный, но в «Спартаке» ему места просто нет. Крал не опорник, а по функциям он схож с Зобниным и Умяровым. На чеха есть спрос, а после Евро он может только увеличиться. Вполне вероятно, что Крал уйдёт.

Остаётся ещё Эсекьель Понсе. С одной стороны, аргентинец хорошо себя показал. Форвард забил немало голов и очень помог «Спартаку». Что важно, Понсе не утратил мотивации, оказавшись на лавке. Было видно, что аргентинец пытался воспользоваться любым шансом, даже выходя на замену. С другой стороны, держать легионера на лавке сейчас — это роскошь для российских клубов. И это дилемма: либо иметь сильного джокера на лавке для усиления состава, либо заменить его сильным исполнителем в стартовом составе.

Кто же нужен «Спартаку»? Список немаленький на самом деле. Очевидно, что команде нужен сильный профильный опорник. Неважно, по какой схеме будет играть новый тренер команды, разрушитель в середину поля просто необходим. На российском рынке найти такого исполнителя будет трудно. Дмитрия Баринова не выкупить, да и его не примут болельщики команды. Значит, нужен легионер. И в этом смысле размен Крала на нового опорника выглядит понятным и логичным.

Вторая болевая точка — это атакующий полузащитник, действующий из центра. Это явно не позиция Промеса, и «Спартаку» нужен другой исполнитель. В России опять же найти такого футболиста проблематично. Антон Миранчук тоже не пойдёт в стан «красно-белых». Можно было бы найти не «десятку», а просто атакующего игрока с паспортом, но и это непросто. Арсена Захаряна также в «Спартак» не продадут. Глубину состава могут обеспечить Александр Ломовицкий и Максим Глушенков, которым дадут шанс, но главную проблему они не решат.

«Десятку» надо искать за границей, что опять ставит вопрос с легионерами. Теоретическое расставание с Хендриксом поставит перед необходимостью искать усиление. Напомним, что «Спартак» в любом случае выступит в групповом этапе какого-то еврокубка. Теоретически для глубины состава можно использовать Артёма Тимофеева или дать шанс Михаилу Игнатову. Вряд ли оба намного хуже Хендрикса для цели глубины состава.

Что касается Понсе, то ему на русском рынке как раз замену можно найти. И это выглядит реально, но дорого. Речь о Денисе Макарове из «Рубина», который ярко себя показал. Договориться с казанцами будет сложно, но шансы есть.

Помимо названных позиций «Спартаку» нужно усиление флангов обороны. У Айртона сменщиком является Зобнин, которого не стоит дёргать с родной позиции в центре. Что касается правого фланга, то это пока вообще загадка. Ведь неизвестно, где новый тренер будет использовать Мозеса. Правда, справа может сыграть Маслов, но тогда у пары Жиго - Джикия не будет альтернативы. Кутепов и Гапонов не подходят для решения задач в России.

И вернёмся к финансам как к очень интересной загадке этого лета для «Спартака». Как известно, участие в групповой стадии Лиги чемпионов — это дополнительные пара десятков миллионов евро, однако для «красно-белых» виртуальные и очень сложно достижимые, а Лига Европы по доходам серьёзно уступает.

И вот тут образуются своеобразные ножницы. Вариант #1 — рискнуть и серьёзно усилить состав уже к отбору Лиги чемпионов в надежде его пройти, но в случае провала встать перед необходимостью закрывать финансовую дыру. Вариант #2 — усилить состав, но не очень дорогими игроками, чтобы провал в отборе Лиги чемпионов не стал проблемой. Вариант #3 — отложить усиление до момента, когда решится, в каком турнире выступит команда. Задачка-то непростая…

Андрей Центров