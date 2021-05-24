Федун: «Во всех клубах, где ранее работал Витория, он решал поставленные задачи»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера клуба.

«Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Уверен, что он и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия «Спартака», - цитирует Федуна ТАСС.

О назначении Витории было объявлено сегодня, 24 мая.

Напомним, что по итогам сезона «Спартак» занял второе место в российской Премьер-лиге и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Красно-белыми» руководил Доменико Тедеско, который принял решение покинуть Россию по семейным обстоятельствам.