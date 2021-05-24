Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Александр Мостовой: Не имею ничего против Витории, но он будет в сложной ситуации

24 Мая 2021, 21:04,

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения главным тренером «красно-белых» португальского специалиста Руя Витории.

- «Спартак» объявил о назначении Руя Витории главным тренером команды. Что об этом думаете?

- Я не против такой кандидатуры.

- Почему?

- Мне удивительно, что человек еще даже не начал работать, а многие уже критикуют. Тедеско дал результат – второе место, и многие сейчас не довольны его уходом. Плюс он был импульсивным тренером. А Рую Витории за пятьдесят. Но Витория, в отличие от Доменико, играл в футбол. Тедеско так активно вел себя на бровке, потому что просто не знал многих вещей. Я, например, уже за три–четыре хода комбинации вижу, что мяч туда не придет, поэтому сижу спокойно. А он этого не знал, поэтому орал, бегал, прыгал. Человеку просто упала звезда на голову. Если он сейчас не найдет себе работу, то через два – три года о нем уже забудут. Так что я нормально отношусь к новому тренеру. Что будет, то будет.  Другое дело, что он приходит в сложной ситуации.

- Поясните?

- Есть ситуации, когда наставник приходит в команду, занимающую десятое место. Это хорошая ситуация для нового тренера. А здесь он приходит, и на него такая ответственность падает. Если что-то не пойдет, что через три–четыре тура его могут убрать. Николичу повезло в этом плане. Он принимал команду, которая была низко в таблице.

- Николич начал не очень здорово. Не опасаетесь, что и Витория может стартовать не очень хорошо?

- Есть такая вероятность. Конечно, может все пойти не очень гладко. Два-три матча не сможет выиграть, и сразу начнется.

- Почему выбор пал именно на этого тренера?

- Не могу сказать. Это решает Совет директоров клуба. Там семь-восемь человек. У каждого есть своя кандидатура. И они обсуждают. Может, трансфер оказался подешевле, или условия какие-то их устроили, мы же не знаем.

- Как вы отнеслись к поступку Заремы Салиховой, которая была против этого тренера и вышла из Совета директоров после его одобрения?

- О чем я и говорю. У каждого есть свое мнение. Зарема многие вещи правильно говорила в интервью, которое недавно вышло. У нее был другой кандидат. Был бы я в Совете директоров, я бы своего тренера предложил.

- Но все же чем привлек Руй Витория? Своими трофеями, опытом...

- Не знаю. Чем-то привлек.

- Чего ждете от «Спартака» в следующем сезоне столетия клуба?

- Золотые медали он вряд ли завоюет. «Зенит» смотрится помощнее. Если из питерского клуба никто никуда не уйдет, костяк сохранится, плюс кого-то купят, то он будет номер один. 

- Но и «Спартак» наверняка усилится.

- Если усилится, то да. Я и в том году говорил, что «Спартак» в нашем чемпионате ниже третьего места не должен опускаться при любом тренере с такой армией болельщиков, такой инфраструктурой. Это невозможно. Все-таки «Спартак» - не «Уфа», не «Арсенал», где нет таких возможностей. Не в обиду этим клубам.

Елена Григорьевская

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Мостовой, Руй Витория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
1 1
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
1 2
23.05.2021 Зенит-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства
23.05.2021 Зенит-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства
1 1
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
1 1
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей