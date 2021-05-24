Александр Мостовой: Не имею ничего против Витории, но он будет в сложной ситуации

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения главным тренером «красно-белых» португальского специалиста Руя Витории.

- «Спартак» объявил о назначении Руя Витории главным тренером команды. Что об этом думаете?

- Я не против такой кандидатуры.

- Почему?

- Мне удивительно, что человек еще даже не начал работать, а многие уже критикуют. Тедеско дал результат – второе место, и многие сейчас не довольны его уходом. Плюс он был импульсивным тренером. А Рую Витории за пятьдесят. Но Витория, в отличие от Доменико, играл в футбол. Тедеско так активно вел себя на бровке, потому что просто не знал многих вещей. Я, например, уже за три–четыре хода комбинации вижу, что мяч туда не придет, поэтому сижу спокойно. А он этого не знал, поэтому орал, бегал, прыгал. Человеку просто упала звезда на голову. Если он сейчас не найдет себе работу, то через два – три года о нем уже забудут. Так что я нормально отношусь к новому тренеру. Что будет, то будет. Другое дело, что он приходит в сложной ситуации.

- Поясните?

- Есть ситуации, когда наставник приходит в команду, занимающую десятое место. Это хорошая ситуация для нового тренера. А здесь он приходит, и на него такая ответственность падает. Если что-то не пойдет, что через три–четыре тура его могут убрать. Николичу повезло в этом плане. Он принимал команду, которая была низко в таблице.

- Николич начал не очень здорово. Не опасаетесь, что и Витория может стартовать не очень хорошо?

- Есть такая вероятность. Конечно, может все пойти не очень гладко. Два-три матча не сможет выиграть, и сразу начнется.

- Почему выбор пал именно на этого тренера?

- Не могу сказать. Это решает Совет директоров клуба. Там семь-восемь человек. У каждого есть своя кандидатура. И они обсуждают. Может, трансфер оказался подешевле, или условия какие-то их устроили, мы же не знаем.

- Как вы отнеслись к поступку Заремы Салиховой, которая была против этого тренера и вышла из Совета директоров после его одобрения?

- О чем я и говорю. У каждого есть свое мнение. Зарема многие вещи правильно говорила в интервью, которое недавно вышло. У нее был другой кандидат. Был бы я в Совете директоров, я бы своего тренера предложил.

- Но все же чем привлек Руй Витория? Своими трофеями, опытом...

- Не знаю. Чем-то привлек.

- Чего ждете от «Спартака» в следующем сезоне столетия клуба?

- Золотые медали он вряд ли завоюет. «Зенит» смотрится помощнее. Если из питерского клуба никто никуда не уйдет, костяк сохранится, плюс кого-то купят, то он будет номер один.

- Но и «Спартак» наверняка усилится.

- Если усилится, то да. Я и в том году говорил, что «Спартак» в нашем чемпионате ниже третьего места не должен опускаться при любом тренере с такой армией болельщиков, такой инфраструктурой. Это невозможно. Все-таки «Спартак» - не «Уфа», не «Арсенал», где нет таких возможностей. Не в обиду этим клубам.

Елена Григорьевская