Стукалов: «Хотим видеть команду, которая будет играть в комбинационный футбол»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, какой видит команду в будущем.

«Мы хотим видеть команду, которая будет играть в комбинационный и интенсивный футбол. Важно, чтобы не боролись за выживание», - цитирует Стукалова sport24.

Отметим, что «Уфа» заняла тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, спасшись от вылета лишь в последнем туре.

Стукалов был назначен на пост главного тренера башкирского клуба в апреле, до этого 37-летний специалист работал в «Велесе», который выступает во втором по силе российском дивизионе. Тренерскую карьеру российский специалист начал в 2009 году.