Почему заявления Заремы Салиховой могут усилить «Спартак»

Последние дни в «Спартаке» разгорается очередной скандал. Зарема Салихова заявила, что не согласна с кандидатурой Руй Витории на пост главного тренера команды и покидает совет директоров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему это может пойти на пользу.

«Спартак» — самый популярный клуб страны, и последние дни тому стали очередным подтверждением. Когда в «Зените» менялась верхушка руководства, а в ЦСКА у Евгения Гинера де-факто отобрали полномочия, это не вызывало столько интереса, как выход человека из совета директоров «красно-белых». В «Спартаке» не собственник сменился, не генеральный директор, а просто член совета директоров — органа с не самыми понятными полномочиями. Конечно, Салихова замужем за Леонидом Федуном, но всё же это ещё не решающий фактор. Не забудем, что кроме Федуна у «Спартака» есть и другие владельцы со своими интересами.

В любом случае демарш Салиховой подчеркнул важную вещь. Она указала, что отвечать за работу тренера будет спортивный директор Дмитрий Попов. И это просто подарок, которым теперь надо воспользоваться.

Когда раньше в «Спартак» приглашали тренера, то никто за его работу ответственности не нёс. Это же было коллегиальное решение этого совета директоров. Их поддержка, по сути, снимала чью-то персональную ответственность, позволяя всем чувствовать себя в некой безопасности. Теперь же у Попова нет защитного поля. Руй Витория — его кандидатура, с которой ещё не все согласны. Если у португальца не получится, то голова спортивного директора в момент полетит следом.

В итоге Попов оказался в ситуации, когда его личное будущее зависит от успеха португальского наставника. Он не просто по должности обязан всеми силами помогать новому тренеру — для него это вопрос выживания. Пожалуй, ещё никогда в «Спартаке» не возникало ситуации, чтобы чьё-то будущее персонально зависело бы от успеха тренера.

На практике это должно проявляться очень просто. Попов должен провести селекцию на максимально успешном уровне, чтобы Руй Витория работал в максимально комфортных условиях. Уж точно будет глупо мешать португальцу, когда от его успеха зависит твоё будущее. При этом едва ли стоит ждать от Салиховой, что она будет мешать. Если это случится, то всё сразу попадёт в прессу из-за пристального внимания СМИ к «красно-белым», а это испортит ей репутацию переживающей за будущее клуба.

На самом деле сейчас лучшее время для подобной разборки. Внутри клуба больше нет человека, который был бы против Руй Витории. Попов, выиграв эту внутреннюю борьбу, получил всю полноту ответственности, и теперь будет вправе требовать необходимых полномочий, которые ему логично дать. Спортивный директор при этом на 100 % нацелен на спортивный успех нового тренера. Это идеальная ситуация, остаётся только работать.

Андрей Центров