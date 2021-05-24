Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Дзюба отказался извиняться за слова про «Ахмат»

24 Мая 2021, 19:36,

В одном из интервью по завершению сезона 2020/21 форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что ему не всегда нравится играть на выезде в Чеченской Республике, так как на стадионе в Грозном присутствует негативная атмосфера. 

Эти слова не оценили в пресс-службе грозненского клуба, а их бывший главный тренер Вячеслав Грозный призвал Дзюбу попросить прощения. 

В свежем разговоре с журналистами, который прошёл на сборах национальной команды России, Дзюба отметил, что не сказал ничего плохого, просто его цитаты неудачно выдернули из контекста. Об этом нападающий сборной страны заявил в интервью для Sport24

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Ахмат
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
24 Мая 2021, 19:59

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