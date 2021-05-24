Дзюба отказался извиняться за слова про «Ахмат»

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24 Мая 2021, 19:36,
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В одном из интервью по завершению сезона 2020/21 форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что ему не всегда нравится играть на выезде в Чеченской Республике, так как на стадионе в Грозном присутствует негативная атмосфера.
Эти слова не оценили в пресс-службе грозненского клуба, а их бывший главный тренер Вячеслав Грозный призвал Дзюбу попросить прощения.
В свежем разговоре с журналистами, который прошёл на сборах национальной команды России, Дзюба отметил, что не сказал ничего плохого, просто его цитаты неудачно выдернули из контекста. Об этом нападающий сборной страны заявил в интервью для Sport24.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Ахмат
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