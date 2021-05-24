Дзюба отказался извиняться за слова про «Ахмат»

В одном из интервью по завершению сезона 2020/21 форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что ему не всегда нравится играть на выезде в Чеченской Республике, так как на стадионе в Грозном присутствует негативная атмосфера.

Эти слова не оценили в пресс-службе грозненского клуба, а их бывший главный тренер Вячеслав Грозный призвал Дзюбу попросить прощения.

В свежем разговоре с журналистами, который прошёл на сборах национальной команды России, Дзюба отметил, что не сказал ничего плохого, просто его цитаты неудачно выдернули из контекста. Об этом нападающий сборной страны заявил в интервью для Sport24.