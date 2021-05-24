Витория: «Спартак» - это великий клуб»

Новый наставник московского «Спартака» Руй Витория дал первые комментарии после назначения на должность.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала пост с цитатой своего нового главного тренера. Руй Витория называет «Спартак» великим клубом, а также уверен, что в тандеме обе стороны добьются успеха. Кроме того, специалист отмечает грядущее столетие клуба, которое было бы идеально отметить трофеем.

Рую Витории 51 год, за который он успел возглавить семь клубов. В коллекции португальца восемь трофеев, среди которых победы в чемпионатах Португалии и Саудовской Аравии. Португальские журналисты уже рассказали в российских СМИ, что стоит ждать от Витории.