В ЦСКА пошутили над тем, что Салихова вышла из совета директоров «Спартака»

24 мая московский «Спартак» представил нового главного тренера, которым стал Руй Витория.

В видео-анонсе, в котором снимался шахматист Ян Непомнящий, прозвучала фраза: «В футболе, как в шахматах, недостаточно съесть коня».

Через некоторое время «Твиттер» московского ЦСКА ответил: «Жаль, что без Королевы».

В первом твите «Спартак» явно намекал на ЦСКА, которые в фанатском мире носят прозвище «кони». В ответном же твите речь идёт о Зареме Салиховой, которая вышла из совета директоров «красно-белых» из-за разногласий по поводу назначения нового тренера.

В ушедшем сезоне 2020/21 команды уже успели поругаться в Твиттере. «Армейцы даже обратились в РФС с жалобой на один из твитов.