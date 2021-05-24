Витория будет зарабатывать меньше, чем Тедеско

24 мая стало известно о том, что «Спартак» назначил на должность главного тренера Руя Виторию, который в последний раз представлял команду из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

В распоряжение «РБ Спорт» попала информация о заработной плате тренерского штаба Руя Витории. По данным издания, в год бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско зарабатывал четыре миллиона евро, которые делил со своими ассистентами. Его сменщику заплатят немного меньше - 3,6 миллиона евро в год.

Также «Спартак» рассматривал ещё одного португальского специалиста на должность главного тренера, однако Паулу Фонсека просил 5,5 миллионов евро в год, что не устроило москвичей.