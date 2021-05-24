«Спартак» объявил дату, когда Руй Витория начнёт работу с командой

Московский «Спартак» опубликовал на официальном сайте новость, исходя из которой Руй Витория уже начал работать на должности главного тренера.

Как говорится в посте «Спартака», тренерский штаб Руя Витории разрабатывает подробный план тренировок к сезону 2021/22, а первая встреча с футболистами пройдёт в июне, когда у игроков закончится отпуск.

Португальский специалист официально объявлен главным тренером московского «Спартака» 24 мая 2021 года. «Красно-белые» станут восьмым коллективом в карьере тренера.

Против назначения Руя Витории выступала Зарема Салихова, которая в итоге покинула совет директоров.