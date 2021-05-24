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«Спартак» объявил дату, когда Руй Витория начнёт работу с командой

24 Мая 2021, 18:32,

Московский «Спартак» опубликовал на официальном сайте новость, исходя из которой Руй Витория уже начал работать на должности главного тренера. 

Как говорится в посте «Спартака», тренерский штаб Руя Витории разрабатывает подробный план тренировок к сезону 2021/22, а первая встреча с футболистами пройдёт в июне, когда у игроков закончится отпуск. 

Португальский специалист официально объявлен главным тренером московского «Спартака» 24 мая 2021 года. «Красно-белые» станут восьмым коллективом в карьере тренера. 

Против назначения Руя Витории выступала Зарема Салихова, которая в итоге покинула совет директоров

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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