«Спартак» объявил дату, когда Руй Витория начнёт работу с командой

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24 Мая 2021, 18:32,
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Московский «Спартак» опубликовал на официальном сайте новость, исходя из которой Руй Витория уже начал работать на должности главного тренера.
Как говорится в посте «Спартака», тренерский штаб Руя Витории разрабатывает подробный план тренировок к сезону 2021/22, а первая встреча с футболистами пройдёт в июне, когда у игроков закончится отпуск.
Португальский специалист официально объявлен главным тренером московского «Спартака» 24 мая 2021 года. «Красно-белые» станут восьмым коллективом в карьере тренера.
Против назначения Руя Витории выступала Зарема Салихова, которая в итоге покинула совет директоров.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория