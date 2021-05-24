Португальский журналист назвал главные слабости Руя Витории

Сотрудник португальской прессы Руй Сантуш пообщался с коллегами из России, объяснив с какими трудностями столкнётся Руй Витория.

В диалоге со Sport24 Сантуш выделил три пункта, с которыми новому главному тренеру «Спартака» будет тяжело справиться. Во-первых, это климат. Во-вторых, в России и Португалии слишком разные культуры и менталитет. Что касается футбольного аспекта, то Витория любит отлаженный футбол с акцентом на оборону.

Также Руй Витория знает, что совсем скоро московскому «Спартаку» исполнится 100 лет. Однако журналист не верит, что «красно-белые» смогут составить конкуренцию «Зениту», так как последние заявления Заремы Салиховой говорят о том, что в клубе нет чёткой стратегии на будущее.