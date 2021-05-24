«Спартак» и ещё три российских клуба интересуются защитником, который стоит 15 миллионов евро

Нидерландский защитник Джерри Сен-Жюст попал в сферу интересов сразу четырёх российских команд.

Об этом удалось узнать «Спорт-Экспрессу», сотрудники которого созвонились с агентом игрока Захуиром Эссикалем. Менеджер футболиста уверяет, что на его подопечного выстроилась очередь не только из клубов РПЛ, но также и из многих европейских команд.

24-летний защитник провёл предыдущий сезон в «Майнце», отыграв 34 матча и отдав одну голевую передачу. Также Сен-Жюст попал в расширенный список сборной Нидерландов на чемпионат Европы 2020 года.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.