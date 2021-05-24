«Спартак» анонсировал нового главного тренера

Московский «Спартак» опубликовал видео-анонс нового главного тренера.

На видео российский шахматист Ян Непомнящий сравнивает футбол с шахматами: «В футболе, как и в шахматах, недостаточно съесть коня». В конце речи спортсмен произносит несколько слов по-португальски, а дальше появляется фотография специалиста Руя Витории. Против этого назначения выступала Залема Салихова, которая покинула совет директоров из-за конфликта с выбором нового наставника команды.

В карьере Руя Витории шесть португальских клубов, с которыми тренер выиграл всевозможные турниры внутри страны. Последним местом работы менеджера стал клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».