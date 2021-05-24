Геркус: «Бригада судей на один матч РПЛ обходится как концерт Киркорова»

Футбольный функционер Илья Геркус привёл стоимость работы судейской бригады в одном матче РПЛ.

Как пишет Геркус в своём телеграм-канале, оценочная сумма за услуги судей за весь сезон российской Премьер-лиги составляет один миллиард рублей. Если разделить на 240 матчей в году, получается около пяти миллионов рублей за игру. Именно столько стоит один концерт артиста Филиппа Киркорова. Бывший генеральный директор «Локомотива» добавил, что возможно столь огромная сумма получается из-за услуг VAR.

Несколько дней назад Илья Геркус писал о том, что «Локомотиву» нужно навсегда переехать в «Лужники» и стать главным клубом Москвы.