В РПЛ будет новая система распределения доходов

Российская Премьера-лига представила новую схему распределения доходов для клубов, за которую проголосовали сами участники первенства. Теперь по итогам турнира доходы будут распределены в 60% в равных долях, а оставшиеся 40% уже по спортивному принципу. Ранее система была обратной - 60% в зависимости от занятых мест и 40% в равных частях. Об этом написано в официальном телеграм-аккаунте РПЛ.

Также 24 мая было вынесено решение о том, что матч за Суперкубок России пройдёт на арене в Калининграде, но для начала нужно подписать необходимые документы. Кроме того, у клубов РПЛ есть желание расширить заявку на сезон до 28 игроков.