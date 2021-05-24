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Стало известно, какую роль играет Гинер в трансферах ЦСКА

24 Мая 2021, 14:31,

Бывший шеф скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал, как проходила работа президента клуба Евгения Гинера в деле согласования трансферов. 

В интервью Metaratings Дюков вспомнил, что когда работал в клубе, а это было на протяжении девяти лет до предыдущего года, Евгений Гинер включался в процесс переговоров лишь на последней стадии, и только по крупным сделкам, вроде прихода Николы Влашича. В остальных же моментах всё решалось на более низком уровне менеджмента. Также Дюков заметил, что это было до прихода ВЭБ в управление ЦСКА, поэтому сейчас могло что-либо измениться. 

Главным связующим звеном между отделом скаутов и президентом клуба был генеральный директор команды Роман Бабаев. Также Дюков считает, что Никола Влашич не останется в ЦСКА на следующий сезон. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва
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