Стало известно, какую роль играет Гинер в трансферах ЦСКА

Бывший шеф скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал, как проходила работа президента клуба Евгения Гинера в деле согласования трансферов.

В интервью Metaratings Дюков вспомнил, что когда работал в клубе, а это было на протяжении девяти лет до предыдущего года, Евгений Гинер включался в процесс переговоров лишь на последней стадии, и только по крупным сделкам, вроде прихода Николы Влашича. В остальных же моментах всё решалось на более низком уровне менеджмента. Также Дюков заметил, что это было до прихода ВЭБ в управление ЦСКА, поэтому сейчас могло что-либо измениться.

Главным связующим звеном между отделом скаутов и президентом клуба был генеральный директор команды Роман Бабаев. Также Дюков считает, что Никола Влашич не останется в ЦСКА на следующий сезон.