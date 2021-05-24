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Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Удержать Влашича в команде невозможно»

24 Мая 2021, 14:05,

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков считает, что хорватский полузащитник Никола Влашич покинет стан «армейцев» в ближайшее трансферное окно. 

В большом интервью для Metaratings, Дюков сказал, что удержать Влашича в команде невозможно. Всё из-за того, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки, а это является главной витриной для европейских клубов. Также Дюков отметил, что разговоров о длительных отношениях между Влашичем и ЦСКА не было. Обе стороны понимали, что их сотрудничество продлится до тех пор, пока за игрока не предложат хорошую сумму. 

Никола Влашич был куплен ЦСКА у «Эвертона» за 15 миллионов евро. В составе красно-синих 23-летний футболист провел 81 встречу, забив 28 мячей. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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