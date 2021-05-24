Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Удержать Влашича в команде невозможно»

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков считает, что хорватский полузащитник Никола Влашич покинет стан «армейцев» в ближайшее трансферное окно.

В большом интервью для Metaratings, Дюков сказал, что удержать Влашича в команде невозможно. Всё из-за того, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки, а это является главной витриной для европейских клубов. Также Дюков отметил, что разговоров о длительных отношениях между Влашичем и ЦСКА не было. Обе стороны понимали, что их сотрудничество продлится до тех пор, пока за игрока не предложат хорошую сумму.

Никола Влашич был куплен ЦСКА у «Эвертона» за 15 миллионов евро. В составе красно-синих 23-летний футболист провел 81 встречу, забив 28 мячей.