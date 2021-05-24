Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Клубы РПЛ предлагают расширить заявки команд до 28 игроков

24 Мая 2021, 13:43,

В понедельник состоялось общее собрание РПЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, по итогам собрания клубы предлагают увеличить количество футболистов в заявке команды на сезон. В настоящий момент в заявку можно включить 25 игроков. Предлагается расширить заявочный лист до 28 позиций.

РПЛ попросил РФС рассмотреть это предложение, принимая во внимание прежние решения о лимите на легионеров и доморощенных футболистах.

Напомним, что в настоящий момент клуб может включить в заявку на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом. При этом ограничений по поводу одновременного пребывания легионеров на поле нет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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0
superzina
24 Мая 2021, 14:27

Всегда считал ошибкой отказ от турнира дублеров , проводимого по тому же графику и календарю , что и у основы .
Этот турнир сильно помогал и тем , кто сидит под основой сохранять игровой тонус , и тем кто набирает форму после травм.
Теперь играть будут 14-15 , а 13-14 будут просто сидеть ,лишенные игровой практики.

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