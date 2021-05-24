​Клубы РПЛ предлагают расширить заявки команд до 28 игроков

В понедельник состоялось общее собрание РПЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, по итогам собрания клубы предлагают увеличить количество футболистов в заявке команды на сезон. В настоящий момент в заявку можно включить 25 игроков. Предлагается расширить заявочный лист до 28 позиций.

РПЛ попросил РФС рассмотреть это предложение, принимая во внимание прежние решения о лимите на легионеров и доморощенных футболистах.

Напомним, что в настоящий момент клуб может включить в заявку на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом. При этом ограничений по поводу одновременного пребывания легионеров на поле нет.