​Салихова: «У «Спартака» нет спортивной стратегии даже на ближайший год»

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24 Мая 2021, 13:15,
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Несколько дней назад Зарема Салихова, являющаяся супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, неожиданно покинула совет директоров клуба. В интервью «Спорт-Экспрессу» Салихова заявила, что ни экс-гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов, ни нынешний спортивный директор Дмитрий Попов не представили стратегию развития клуба даже на ближайший год.
«Стать чемпионом» - это не стратегия, это лозунг», - высказалась Салихова.
Отметим, что в следующем году «Спартак» будет отмечать своё 100-летие. В клубе рассчитывают к этой особенной дате стать чемпионами России. В последний раз «красно-белые» завоёвывали титул Премьер-лиги в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.
Добавим, что чемпионат России сезона 2020/2021 «Спартак» завершил на 2 позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова