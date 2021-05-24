​Салихова: «У «Спартака» нет спортивной стратегии даже на ближайший год»

Несколько дней назад Зарема Салихова, являющаяся супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, неожиданно покинула совет директоров клуба. В интервью «Спорт-Экспрессу» Салихова заявила, что ни экс-гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов, ни нынешний спортивный директор Дмитрий Попов не представили стратегию развития клуба даже на ближайший год.

«Стать чемпионом» - это не стратегия, это лозунг», - высказалась Салихова.

Отметим, что в следующем году «Спартак» будет отмечать своё 100-летие. В клубе рассчитывают к этой особенной дате стать чемпионами России. В последний раз «красно-белые» завоёвывали титул Премьер-лиги в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

Добавим, что чемпионат России сезона 2020/2021 «Спартак» завершил на 2 позиции в турнирной таблице.