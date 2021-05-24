Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

24 Мая 2021, 12:32,

Заявления «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» были удовлетворены – клубы вступили в Премьер-лигу России. Решение было принято на общем собрании РПЛ, об итогах которого рассказала пресс-служба лиги.

Напомним, что «Крылья Советов» уверенно выиграли первенство ФНЛ. Что касается «Нижнего Новгорода», то команда финишировала во втором по рангу дивизионе на третьем месте, но пробилась в РПЛ за счёт того, что «Оренбург» не прошёл процедуру лицензирования.

В элитном дивизионе России «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» заменили «Ротор» и «Тамбов».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов, Нижний Новгород
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