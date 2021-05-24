​«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

Заявления «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» были удовлетворены – клубы вступили в Премьер-лигу России. Решение было принято на общем собрании РПЛ, об итогах которого рассказала пресс-служба лиги.

Напомним, что «Крылья Советов» уверенно выиграли первенство ФНЛ. Что касается «Нижнего Новгорода», то команда финишировала во втором по рангу дивизионе на третьем месте, но пробилась в РПЛ за счёт того, что «Оренбург» не прошёл процедуру лицензирования.

В элитном дивизионе России «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» заменили «Ротор» и «Тамбов».