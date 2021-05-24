Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Дзюба и Соболев – в списке претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

24 Мая 2021, 11:58,

Российская Премьер-лига объявила список претендентов на приз лучшему футболисту мая. За награду поборются Артём Дзюба, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Владимир Ильин и Илья Лантратов, которые выступают соответственно за «Зенит», «Спартак», «Рубин», «Ахмат» и «Химки».

Артём Дзюба в мае забил 6 голов, Александр Соболев - оформил 2 гола и 2 голевых паса, а Владимир Ильин и Джордже Деспотович забили по 3 раза. Что касается Ильи Лантратова, то в двух из трёх матчей РПЛ вратарь «Химок» сохранил свои владения в неприкосновенности.

Напомним, что «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России третий год подряд.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Ахмат, Химки, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Владимир Ильин, Илья Лантратов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
1 0
23.05.2021 Зенит-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства
23.05.2021 Зенит-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства
1 1
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
1 1
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Джордан Ларссон. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Джордан Ларссон. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей