​Дзюба и Соболев – в списке претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

Российская Премьер-лига объявила список претендентов на приз лучшему футболисту мая. За награду поборются Артём Дзюба, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Владимир Ильин и Илья Лантратов, которые выступают соответственно за «Зенит», «Спартак», «Рубин», «Ахмат» и «Химки».

Артём Дзюба в мае забил 6 голов, Александр Соболев - оформил 2 гола и 2 голевых паса, а Владимир Ильин и Джордже Деспотович забили по 3 раза. Что касается Ильи Лантратова, то в двух из трёх матчей РПЛ вратарь «Химок» сохранил свои владения в неприкосновенности.

Напомним, что «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России третий год подряд.