​Дзюба и Соболев – в списке претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

|
24 Мая 2021, 11:58,
|
|
Российская Премьер-лига объявила список претендентов на приз лучшему футболисту мая. За награду поборются Артём Дзюба, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Владимир Ильин и Илья Лантратов, которые выступают соответственно за «Зенит», «Спартак», «Рубин», «Ахмат» и «Химки».
Артём Дзюба в мае забил 6 голов, Александр Соболев - оформил 2 гола и 2 голевых паса, а Владимир Ильин и Джордже Деспотович забили по 3 раза. Что касается Ильи Лантратова, то в двух из трёх матчей РПЛ вратарь «Химок» сохранил свои владения в неприкосновенности.
Напомним, что «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России третий год подряд.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Ахмат, Химки, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Владимир Ильин, Илья Лантратов