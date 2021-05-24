​Тедеско и Семак – в списке претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в мае

Пресс-служба Премьер-лиги России назвала пятёрку специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера российского чемпионата в мае.

В списке находятся Сергей Семак, Доменико Тедеско, Леонид Слуцкий, Владимир Федотов и Алексей Стукалов, представляющие соответственно «Зенит», «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Уфу».

Стоит отметить, что Алексей Стукалов возглавил «Уфу» только в апреле. Под руководством этого тренера команда смогла сохранить прописку в элите российского футбола на следующий сезон.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2020/2021 стал «Зенит». Второе место занял «Спартак», а тройку замкнул «Локомотив».