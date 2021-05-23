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Бийол вернётся в ЦСКА

23 Мая 2021, 23:54,

Словенский футболист Яка Бийол вернётся в московский ЦСКА, потому что «Ганновер» отказался выкупать права на футболиста. 

В 2020 году ЦСКА отдал Бийола в аренду в «Ганновер», который выступает во второй Бундеслиге. За 30 матчей Бийол не отметился результативными действиями. Официальный сайт немецкого клуба опубликовал пост, в котором говорит о прощании с рядом футболистов. 

Летом 2018 года ЦСКА купил Бийола у словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Переход полузащитника состоялся сразу после вручения награды как лучшему молодому футболисту Словении.

За 52 матча в составе ЦСКА Бийол забил пять мячей. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Ганновер, Яка Бийол
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