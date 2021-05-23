В «Спартаке» заявили, что «Вест Хэм» не делал официального предложения по Кралу

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что клуб не получал официальных предложений о покупке чешского игрока Алекса Крала.

23 мая в английских СМИ появилась информация, что «Вест Хэм» оценивает Алекса Крала в 16 миллионов евро. Также отмечалось, что сам полузащитник не против перебраться в английскую Премьер-лигу. Через несколько часов пресс-атташе московского «Спартака» в разговоре с журналистами Sport24 опроверг эту информацию.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, но за два сезона не отметился ни одним забитым мячом. Трансферная стоимость Алекса равнялась 12 миллионам евро.