Шварц объяснил разницу между РПЛ и Бундеслигой

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, чем его удивила РПЛ по сравнению с Бундеслигой.

В интервью для «Спорт-Экспресс» Шварц заявил, что считает РПЛ интересным первенством с точки зрения тактики. А что удивляет специалиста, так это вера аутсайдеров в победу. По словам немецкого тренера, многие российские команды владеют мячом 20 процентов игрового времени и наносят по три-четыре удара за матч, но всё равно верят в успех.

Шварц начал тренерскую карьеру в 2009 году, став помощником главного тренера немецкого «Веена». Также до «Динамо» Шварц работал в «Эшборне» и «Майнце».