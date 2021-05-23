Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Шесть игроков «Зенита» признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ

23 Мая 2021, 17:21,

Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Андрей Лунев, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси и Вильмар Барриос выбрали Артёма Дзюбу как лучшего игрока РПЛ в сезоне 2020/21.

«Спорт-Экспресс» ежегодно проводит опрос среди футболистов российской Премьер-лиги, чтобы определить лучшего игрока сезона. Шесть из 11 футболистов стартового состава «Зенита» отдали предпочтение своему одноклубнику Артёму Дзюбе. Только Ловрен сделал выбор не в пользу игрока из «Зенита», отдав первое место Николе Влашичу. 

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ 2020/21, а также вошёл в историю как самый забивающий нападающий за всю историю российского футбола

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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