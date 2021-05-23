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​Агент хавбека сборной Израиля рассказал о переговорах с ЦСКА

23 Мая 2021, 15:55,

Состав ЦСКА в летнее трансферное окно может пополнить 26-летний полузащитник сборной Израиля Дор Перец, который защищает цвета «Маккаби» из Тель-Авива. Представляющий интересы игрока агент Ави Нимни в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым подтвердил факт ведения переговоров.

«Да, это так. Всё в порядке, переговоры идут в рабочем режиме. Я надеюсь, что в течение десяти дней мы серьёзно продвинемся», - высказался Нимни.

Эксперты из transfermarkt оценивают Дора Переца в 1,4 миллиона евро. В 49 матчах сезона 2020/2021 полузащитник забил 9 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Маккаби Тель-Авив, Дор Перец
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