​Агент хавбека сборной Израиля рассказал о переговорах с ЦСКА

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23 Мая 2021, 15:55,
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Состав ЦСКА в летнее трансферное окно может пополнить 26-летний полузащитник сборной Израиля Дор Перец, который защищает цвета «Маккаби» из Тель-Авива. Представляющий интересы игрока агент Ави Нимни в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым подтвердил факт ведения переговоров.
«Да, это так. Всё в порядке, переговоры идут в рабочем режиме. Я надеюсь, что в течение десяти дней мы серьёзно продвинемся», - высказался Нимни.
Эксперты из transfermarkt оценивают Дора Переца в 1,4 миллиона евро. В 49 матчах сезона 2020/2021 полузащитник забил 9 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Маккаби Тель-Авив, Дор Перец