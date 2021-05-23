​Дивеев прокомментировал слухи об интересе к нему из «Болоньи»

После первой тренировки сборной России в Австрии с журналистами пообщался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Он прокомментировал появлявшиеся слухи об интересе к нему со стороны итальянской «Болоньи».

«Я про себя вообще никакие слухи не знаю, моя задача – играть. Амбиции играть в Европе у меня есть, но оставлю это при себе», - высказался Дивеев.

Напомним, сборная России будет тренироваться в Австрии до 31 мая. Дальше команду ждут контрольные поединки против Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Первую игру на чемпионате Европы российская национальная команда проведёт 12 июня против Бельгии.