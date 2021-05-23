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​Салихова: «Зачем в юбилейный год приглашать в «Спартак» тренера, который занимал 15-е место в Саудовской Аравии?»

23 Мая 2021, 11:41,

Журналист Максим Алланазаров в Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?» привёл слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. На днях стало известно, что она покинула совет директоров клуба, не согласившись с приглашением на тренерский мостик Руя Витории. О подписании контракта с португальским специалистом «красно-белые» должны объявить в обозримом будущем.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занимал 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии, набрав 8 очков за 10 игр?» - задаётся вопросом Салихова. Она отметила, что несколько лет назад Витория предпочёл выбрать хорошие финансовые условия и отсутствие конкуренции в Саудовской Аравии. По мнению Заремы, такой тренер «Спартаку» не нужен.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория, Зарема Салихова
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