​Салихова: «Зачем в юбилейный год приглашать в «Спартак» тренера, который занимал 15-е место в Саудовской Аравии?»

Журналист Максим Алланазаров в Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?» привёл слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. На днях стало известно, что она покинула совет директоров клуба, не согласившись с приглашением на тренерский мостик Руя Витории. О подписании контракта с португальским специалистом «красно-белые» должны объявить в обозримом будущем.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занимал 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии, набрав 8 очков за 10 игр?» - задаётся вопросом Салихова. Она отметила, что несколько лет назад Витория предпочёл выбрать хорошие финансовые условия и отсутствие конкуренции в Саудовской Аравии. По мнению Заремы, такой тренер «Спартаку» не нужен.