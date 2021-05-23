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​«Рубин» борется с «Наполи» и «Аталантой» за черногорского вингера

23 Мая 2021, 09:27,

Вингер «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович может продолжить карьеру в России. Как сообщает SportExpressen, активный интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Рубин». Казанский клуб уже связывался со шведским клубом по поводу возможной сделки.

Отмечается, что Хакшабанович также находится на радаре двух клубов из итальянской Серии А – «Наполи» и «Аталанты».

Стоит сказать, что Сеад Хакшабанович перебрался в «Норрчёпинг» из английского «Вест Хэма» - шведский клуб выкупил черногорца прошлым летом после срока аренды. За основу «молотобойцев» из Лондона Хакшабанович успел провести только два матча.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Норрчепинг, Сеад Хакшабанович
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