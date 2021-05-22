Экс-наставник «Спартака» Чернышов уехал тренировать в Индию

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22 Мая 2021, 19:57,
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Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Индии «Мохаммедан».
- Зарплата сопоставима с топ-тренерами в РПЛ. Может, даже и в каких-то моментах поинтереснее, - поделился финансовыми подробностями Чернышов в интервью «Спорт-Экспрессу».
53-летнего специалиста также подкупила амбициозность руководства клуба из Калькутты: «В ближайшее время индийские клубы будут играть ведущую роль в Азии».
После короткого отрезка в «Спартаке» Андрей Чернышов также поработал в Грузии, Беларуси, Казахстане, Саудовской Аравии, Кувейте, Сербии, Греции и Литве.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Андрей Чернышов