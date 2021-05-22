​«Спартак» подписывает с Мозесом контракт на три года

На днях в «Спартаке» подтвердили грядущий выкуп контракта Виктора Мозеса у «Челси». Договор аренды игрока предусматривал автоматический его выкуп на случай финиша «красно-белых» в тройке сильнейших команд чемпионата России.

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, Мозес подпишет контракт со «Спартаком» на три года. Клуб заплатит за нигерийского футболиста 5 миллионов евро.

Напомним, что Виктор Мозес выступает за «Спартак» со средины октября. С тех пор нигериец провёл за «красно-белых» 19 матчей и забил 4 гола.

«Спартак» завершил чемпионат России на 2 месте и выступит в квалификации Лиги чемпионов.