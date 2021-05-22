Глушаков продолжит играть за ​«Химки»

«Химки» договорились о продлении трудового соглашения с хавбеком команды Денисом Глушаковым. Об этом «РБ Спорт» рассказал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта Московской области. Он отметил, что клуб и футболист ещё должны уладить некоторые моменты, но желание продолжить сотрудничество есть с обеих сторон.

Напомним, Денис Глушаков выступает за «Химки» с октября прошлого года. В 15 матчах чемпионата России в сезоне 2020/2021 полузащитник подмосковной команды записал на свой счёт 3 гола и 1 результативный пас.

Напомним, «Химки» завершили чемпионат на 8 позиции в турнирной таблице, хотя стартовый отрезок сезона они провалили.