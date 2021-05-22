Зал славы чемпионата России по футболу

Уважение к легендам – это одно из качеств, характеризующих развитое общество. Зал славы или, как его принято называть за границей Hall of Fame, уже давно создан в хоккее и баскетболе. Недавно к этому направлению подключилась АПЛ, образовавшая свою «аллею» для звёзд. На сегодняшний момент в неё входят восемь футболистов, имеющих наибольшее уважение за время выступления в лиге. Первопроходцами были Тьерри Анри и Алан Ширер. На днях были объявлены имена ещё шести игроков, отобранных по голосованию болельщиков и специального жюри английской Премьер-лиги. По установленному правила в Зал славы могут входить любые игроки, выступавшие в АПЛ, но завершившие карьеру к 1 августа 2020 года. Давайте попробуем пофантазировать и создать собственный Зал славы, но применительно к игрокам РПЛ. Начнём с пятёрки наиболее значимых фигур, выступавших в лучшей отечественной лиге за период её существования. В качестве отсчётной точки возьмём 1992 год, пусть названия у лиги были разные, но «высшей» она оставалась всегда.

Сергей Игнашевич (1999—2017/2018, 489 игр, 41 гол, 6 титулов)

Игнашевич завершил карьеру игрока сразу после успешного домашнего чемпионата Мира. Экс-защитник ЦСКА, «Локомотива» и «Крыльев Советов» провёл на высшем уровне почти 500 матчей, являясь рекордсменом по количество игр в элитном отечественном дивизионе. Кроме того, Игнашевич имеет на своём счету 127 матчей за национальную команду, являясь рекордсменом по количеству игр за сборную России. Наибольшее количество матчей Сергей провёл в составе ЦСКА, с которым выиграл пять титулов, ещё один достался ему вместе с «Локомотивом» в далёком 2002-м году. Любопытно, что в том сезоне «железнодорожники» обыграли в «золотом матче» ЦСКА.

Сергей Семак (1993—2004; 2006—2012/2013, 456 игр, 102 гола, 5 титулов)

Нынешний главный тренер «Зенита» так же, как и его бывший партнёр по ЦСКА провёл в элитном отечественном дивизионе 19 сезонов, но сыграл на 23 игры меньше. Вероятно, что результат Семака был бы лучше, но сказалось отлучение на два года в ПСЖ, в составе которого Сергей выиграл Кубок Франции. В России Семак стал пятикратным чемпионом страны, завоевав трофеи вместе с ЦСКА, «Зенитом» и «Рубином». Семак многодетный отец, имеет четырёх братьев, двое из которых бывшие футболисты, в 2015-м году принял монашеский постриг, в 2011-м был лицом футбольного симулятора FIFA в России, капитан национальной команды на Евро 2008… Достижения Семака можно перечислять долго. Заслуженное место среди легенд РПЛ.

Дмитрий Лоськов (1992—1993; 1995—2011/2012; 2016/2017, 453 игры, 120 голов, 2 титула)

Рекордсмен по количеству проведённых сезонов в элитном дивизионе. Начинал свои выступления в «Ростсельмаше», но вошёл в историю в качестве легенды московского «Локомотива». Дважды выиграл РПЛ в качестве игрока, ещё один трофей добавил в роли тренера. Трёхкратный обладатель Кубка России, неоднократно признавался лучшим игроком чемпионата России по различным версиям. Официально карьеру завершил в 2013-м году, но 13 мая 2017 года Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив», выведя команду с капитанской повязкой на матч 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга». По истечению тринадцати минут под овации трибун покинул поле, уступив место Алексею Миранчуку. Не добился особого успеха в сборной России, сыграв за неё всего в 25-ти матчах. Причиной тому был следующий игрок нашего списка легенд РПЛ.

Егор Титов (1995—2003; 2005—2008, 336 игр, 87 голов, 6 титулов)

Андрей Тихонов (1992—2004; 2007—2008; 2011/2012, 346 игры, 98 голов, 8 титулов)

Пробиться в национальную команду Лоськову мешал Егор Титов, обожаемый главным тренером сборной России и московского «Спартака» того времени Олегом Романцевым. Однако включать в список Зала славы РПЛ Титова без Тихонова невозможно. Оба были символом «красно-белых» в 90-е, завоевав вместе со «Спартаком» все чемпионские титулы того времени. Егор пришёл в «детский сад имени Ярцева», Тихонов появился чуть раньше, успев застать времена звёздных игроков, впоследствии перебравшихся в европейские клубы. Оба игрока успели поиграть в «Химках», Тихонов провёл несколько сезонов в «Крыльях Советов», где также стал «своим». На закате карьеры Тихонов и Титов успели порадовать болельщиков из Астаны, где с октября прошлого года главным тренером работает Андрей Валерьевич.

Первая пятёрка легенд РПЛ составлена. Согласны ли вы с ней и кого ещё готовы добавить? Ответы ждём в комментариях.

Константин Лицин