Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Слуцкий сообщил, что арбитр Мешков отказался жать ему руку

22 Мая 2021, 10:48,

Возглавляющий «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал «Спорт-Экспрессу» о случае, который он назвал «вопиющим». По словам тренера казанской команды, после игры против «Ротора» рефери Виталий Мешков отказался жать ему руку.

Слуцкий считает, что арбитры обижены на него за слова об «обслуживающем персонале». При этом тренер отмечает, что в этих словах ничего обидного нет, ведь арбитры именно «обслуживают» матч.

В своё время в программе «Коммент.Шоу» на YouTube Леонид Слуцкий серьёзно прошёлся по судейству в России. Рулевой «Рубина» тогда выразил мнение, что количество жёлтых карточек в российском футболе выросло с внедрением ВАР, поскольку арбитры используют это как рычаг. Якобы они получают возможность управлять игрой через возможность в любой момент удалить игрока за второе предупреждение.

«Рубин» по итогам чемпионата России занял 4 место и получил путёвку в Лигу конференций.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Виталий Мешков
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