​Раскрыты подробности контракта будущего тренера «Спартака»

В обозримом будущем «Спартак» должен возглавить португальский специалист Руй Витория. «Спорт-Экспресс» раскрыл данные контракта нового тренера. Зарплата всего штаба составит примерно 3,5 миллиона евро. В случае отставки тренеры получат 50% от остающихся выплат по трудовому договору.

Напомним, «Спартак» остался без тренера после того, как команду оставил Доменико Тедеско, решивший не продлевать своё трудовое соглашение. Такое решение немец принял из-за семейных обстоятельств.

Что касается Руя Витории, то с конца прошлого календарного года он не имеет клубной прописки. Последним клубом португальца был саудовский «Аль-Наср», однако главным образом Витория известен в Европе по работе у руля «Бенфики».

«Спартак» занял 2 место в завершившемся чемпионате России, отстав от «Зенита» на 8 очков.