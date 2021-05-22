​Уткин: «Готов войти в совет директоров «Спартака»

В пятницу Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о своём выходе из состава совета директоров клуба. Салихова пошла на такой шаг из-за своего несогласия с кандидатурой нового тренера (им должен стать португалец Руй Витория), а также с планами клуба на трансферное лето.

На ситуацию с выходом Салиховой из совета директоров «Спартака» посредством своего канала в Telegram отреагировал известный журналист Василий Уткин. Он сообщил о своей готовности пополнить состав совета директоров «красно-белых».

«В знак солидарности с выходом Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака», в знак протеста против назначения тренера Витории и в знак несогласия с трансферным планом клуба готов войти в совет директоров «Спартака» в знак ромба», - такую запись оставил Уткин.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России на второй позиции и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.