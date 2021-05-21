Салихова хотела видеть Индзаги на посту главного тренера «Спартака»

Стало известно, кого хотела видеть на посту главного тренера «Спартака» Зарема Салихова, которая сегодня объявила о выходе из совета директоров московского клуба.

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, Салихова лоббировала подписание контракта с главным тренером «Лацио» Симоне Индзаги, но выбор клуба пал на Руя Виторию, что не устроило жену владельца «красно-белых» Леонида Федуна. Помимо этого, Салихова хотела видеть в «Спартаке» наставника «Ромы» Паулу Фонсеку, с которым не удалось договориться по зарплате.

«Спартак» занял второе место в российской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона и выступил в Лиге чемпионов.