Идову перейдёт в «Химки»

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21 Мая 2021, 22:21,
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Защитник Брайан Идову подпишет полноценный контракт с «Химками».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение футболиста с подмосковным клубом будет рассчитано на два года. Стоит отметить, что Идову достанется «Химками» бесплатно.
29-летний россиянин провёл сезон в аренде в «Химках», права на Идову принадлежат московскому «Локомотиву».
Брайан сыграл 30 матчей за «Химки» в прошлом сезоне, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Идову с «Локомотивом» истекает 30 июня 2021 года. Напомним, что он перешёл в стан «железнодорожников» в июле 2018 года из пермского «Амкара».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Химки, Брайан Идову