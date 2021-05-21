Идову перейдёт в «Химки»

Защитник Брайан Идову подпишет полноценный контракт с «Химками».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение футболиста с подмосковным клубом будет рассчитано на два года. Стоит отметить, что Идову достанется «Химками» бесплатно.

29-летний россиянин провёл сезон в аренде в «Химках», права на Идову принадлежат московскому «Локомотиву».

Брайан сыграл 30 матчей за «Химки» в прошлом сезоне, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Идову с «Локомотивом» истекает 30 июня 2021 года. Напомним, что он перешёл в стан «железнодорожников» в июле 2018 года из пермского «Амкара».