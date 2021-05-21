Агент: «К Кварацхелии большой интерес из Англии и Италии»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.

«Сейчас к Хвиче большой интерес из Англии и Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится, но он не будет ультимативно уезжать из России летом», - приводит слова Мамуки журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

20-летний грузинский полузащитник выступает за «Рубин» с 2019 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он сыграл 23 матча за казанский клуб, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.