Геркус – об уходе Салиховой из совета директоров «Спартака»: «Колесо вертится всё быстрее»

|
21 Мая 2021, 20:45,
|
|
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака».
«Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится все быстрее», - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, что Салихова вошла в совет директоров «красно-белых» 3 мая.
Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом, а уже в декабре было объявлено об его уходе из московского клуба.
«Спартак» по итогам сезона занял второе место в российской Премьер-лиге, а чемпионом стал питерский «Зенит».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Илья Геркус, Зарема Салихова
А Зарема то права!
Язвенник плюгавый...