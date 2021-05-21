Геркус – об уходе Салиховой из совета директоров «Спартака»: «Колесо вертится всё быстрее»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака».

«Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится все быстрее», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Салихова вошла в совет директоров «красно-белых» 3 мая.

Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом, а уже в декабре было объявлено об его уходе из московского клуба.

«Спартак» по итогам сезона занял второе место в российской Премьер-лиге, а чемпионом стал питерский «Зенит».