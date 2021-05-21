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Геркус – об уходе Салиховой из совета директоров «Спартака»: «Колесо вертится всё быстрее»

21 Мая 2021, 20:45,

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака».

«Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится все быстрее», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Салихова вошла в совет директоров «красно-белых» 3 мая.

Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом, а уже в декабре было объявлено об его уходе из московского клуба.

«Спартак» по итогам сезона занял второе место в российской Премьер-лиге, а чемпионом стал питерский «Зенит».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Илья Геркус, Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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3
Djin Green
21 Мая 2021, 22:05

А Зарема то права!

0
Bolela
21 Мая 2021, 21:46

Язвенник плюгавый...

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