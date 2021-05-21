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Деменко: «Мозес действительно показал, что он хороший игрок»

21 Мая 2021, 19:53,

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение «красно-белых» выкупить трансфер Виктора Мозеса в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В последних играх Мозес проявил свои лидерские качества. Он действительно показал, что он хороший игрок. Я думаю, если он продлевает контракт, то ему тоже понравилось именно в «Спартаке»: наверное, хорошо к нему сразу отнеслись, понравилась инфраструктура, всё может быть. Я считаю, что это хорошее приобретение. Думаю, он будет еще сильнее прогрессировать. Поначалу я к нему присматривался, но в последних играх он показал, что он отличный игрок. Видно, что он профессионал и очень подвижный игрок, который закрывает всю бровку.

Однозначно, «Спартаку» надо постараться сохранить всех лидеров. Я считаю, что Промес и Ларссон - это вообще очень удачные приобретения. Это игроки, вокруг которых можно строить команду. Хотя Промес пока не так себя проявил, но он хорош индивидуально. Ларссон очень быстрый, мобильный. Это действительно игроки уровня Лиги чемпионов на самом деле. Но «Спартаку» надо укреплять другие позиции. У них есть два неплохих центральных защитника, но им желательно еще бы добавить крайних защитников. Все-таки есть позиции, которые по-любому стоит укреплять. Но у «красно-белых» есть лидеры, игроки такого уровня пригодились бы в любой команде, тут даже слов нет. С ними обязательно надо продлевать контракт», - сказал Деменко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес, Максим Деменко
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