Наумов: «Явно переборщили со сроками контракта Николича»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов продолжает считать, что наставник «железнодорожников» Марко Николич - не лучший вариант для московской команды.

- Он все-таки до конца меня не убедил в том, что он действительно соответствует уровню РПЛ. Явно переборщили со сроками контракта, - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Наумов добавил, что лучше было предложить тренеру соглашение на два года с опцией продления сделки. Также экс-руководитель «Локомотива» опасается, что в контракте Николича может быть прописана слишком большая компенсация в случае увольнения.