Наумов: «Явно переборщили со сроками контракта Николича»

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21 Мая 2021, 19:35,
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов продолжает считать, что наставник «железнодорожников» Марко Николич - не лучший вариант для московской команды.
- Он все-таки до конца меня не убедил в том, что он действительно соответствует уровню РПЛ. Явно переборщили со сроками контракта, - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».
Наумов добавил, что лучше было предложить тренеру соглашение на два года с опцией продления сделки. Также экс-руководитель «Локомотива» опасается, что в контракте Николича может быть прописана слишком большая компенсация в случае увольнения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Николай Наумов