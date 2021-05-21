Дзюба: «Пока отмеряю себе два года»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о футбольном долголетии и поговорил о планах на будущее.

32-летний футболист надеется играть как можно дольше, пока позволяет здоровье и есть удовольствие от футбола.

- Пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года, - приводит слова Дзюбы Sport24.

Что касается целей на ближайшее время, лидер атак «Зенита» надеется выйти на второе место в списке бомбардиров клуба. Для этого ему нужно забить семь мячей.

Дзюба играет в Санкт-Петербурге с 2015 года, за это время выиграл три чемпионата России, столько же Суперкубков России и два Кубка страны.