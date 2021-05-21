Дзюба: «Пока отмеряю себе два года»

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21 Мая 2021, 19:27,
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о футбольном долголетии и поговорил о планах на будущее.
32-летний футболист надеется играть как можно дольше, пока позволяет здоровье и есть удовольствие от футбола.
- Пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года, - приводит слова Дзюбы Sport24.
Что касается целей на ближайшее время, лидер атак «Зенита» надеется выйти на второе место в списке бомбардиров клуба. Для этого ему нужно забить семь мячей.
Дзюба играет в Санкт-Петербурге с 2015 года, за это время выиграл три чемпионата России, столько же Суперкубков России и два Кубка страны.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба