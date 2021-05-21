Плутник: «Локомотив» не будет переезжать в «Лужники»

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21 Мая 2021, 18:50,
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник успокоил болельщиков «железнодорожников», отметив, что следующий сезон команда, как обычно, проведет в Черкизове.
- Еще раз прокомментируем письмо, которого не было: никаких писем из РЖД никуда не уходили, - заявил Плутник.
Таким образом, в «Локомотиве» не будут сносить домашний стадион и переезжать в «Лужники». Главными проблемами «РЖД Арены» Плутник считает плохие условия по поводу комфорта, качества массового питания и обслуживания болельщиков в чаше арены.
Стадион в Черкизове был достроен в 2002 году и обошелся клубу в 60 млн долларов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Александр Плутник