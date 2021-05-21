Плутник: «Локомотив» не будет переезжать в «Лужники»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник успокоил болельщиков «железнодорожников», отметив, что следующий сезон команда, как обычно, проведет в Черкизове.

- Еще раз прокомментируем письмо, которого не было: никаких писем из РЖД никуда не уходили, - заявил Плутник.

Таким образом, в «Локомотиве» не будут сносить домашний стадион и переезжать в «Лужники». Главными проблемами «РЖД Арены» Плутник считает плохие условия по поводу комфорта, качества массового питания и обслуживания болельщиков в чаше арены.

Стадион в Черкизове был достроен в 2002 году и обошелся клубу в 60 млн долларов.