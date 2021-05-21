Николич: «Это были лёгкие переговоры по контракту»

Наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал продление контракта с «железнодорожниками» на следующие три сезона.

- На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать, - приводит слова Николича официальный сайт клуба. - Это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились.

Напомним, что Николич пришел на смену Юрию Сёмину год назад и удержал команду на втором месте чемпионата России. После неудачной первой части следующего сезона в 2021 году «Локомотив» выдал впечатляющую серию побед и закончил сезон на третьей строчке, а также стал сильнейшей командой в Кубке России.