В «Локомотиве» подтвердили подписание контрактов с Николичем и Жемалетдиновым

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21 Мая 2021, 18:10,
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В пятницу руководство «Локомотива» проводит встречу с болельщиками, на которой будет обсуждаться судьба «РЖД Арены», которую могут снести для постройки гостиниц и других объектов. «Железнодорожники» же взамен могут оформить долгосрочную аренду «Лужников». Другой вариант - реконструкция стадиона в Черкизове.
В начале встречи председатель Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подтвердил информацию о подписании нового трёхлетнего контракта с Марко Николичем. Также было объявлено о трехлетней сделке с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.
Напомним, что прошлый сезон «Локомотив» завершил на третьем месте в РПЛ и выиграл Кубок России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Рифат Жемалетдинов