В «Локомотиве» подтвердили подписание контрактов с Николичем и Жемалетдиновым

В пятницу руководство «Локомотива» проводит встречу с болельщиками, на которой будет обсуждаться судьба «РЖД Арены», которую могут снести для постройки гостиниц и других объектов. «Железнодорожники» же взамен могут оформить долгосрочную аренду «Лужников». Другой вариант - реконструкция стадиона в Черкизове.

В начале встречи председатель Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подтвердил информацию о подписании нового трёхлетнего контракта с Марко Николичем. Также было объявлено о трехлетней сделке с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

Напомним, что прошлый сезон «Локомотив» завершил на третьем месте в РПЛ и выиграл Кубок России.