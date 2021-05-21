«Спартак» получал до трети доходов в дни матчей

Глава «Спартака» Леонид Федун обнародовал некоторые финансовые показатели клуба. До пандемии коронавируса «красно-белые» пополняли свой бюджет примерно на один миллиард рублей в дни матчей.

- Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 млн рублей с матча, - цитирует Федуна РБК.

Напомним, что прошлый сезон «Спартак» завершил на втором месте и пробился в квалификационные матчи Лиги чемпионов.

В пятницу УЕФА обнародовал показатели клубов за 2019 финансовый год. Россия на последнем месте среди топ-15 чемпионатов по доходам клубов в дни матчей (это всего 7% при 44% у лидеров рейтинга - шотландцев).