Николич подписал новый контракт с «Локомотивом»

Наставник «Локомотива» Марко Николич продолжит работу в стане «железнодорожников». 41-летний специалист из Сербии подписал новый контракт на два сезона с опцией его продления еще на один год.

Сербский специалист принял команду год назад и по итогам сезона привел ее к победе в Кубке России и третьем месте в Премьер-лиге. При этом «Локомотив» до последнего тура боролся за место в Лиге чемпионов, а также выдал впечатляющую победную серию по ходу 2021 года. «Железнодорожники» пробились в групповой раунд Лиги Европы.

В тренерской карьере Николича были сербские «Рад», «Войводина» и «Партизан», а также «Олимпия» из Любляны и «МОЛ Фехервар».