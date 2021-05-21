Помазун может продолжить карьеру в Испании, Франции, Голландии или «Урале»

Агент Алексей Николаев заявил о большом выборе дальнейшего места работы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

- Есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, которые вот-вот выиграет вторую лигу, - приводит слова Николаева Sport24.

Также 24-летний воспитанник «армейского» клуба имеет вариант с командой из Голландии и «Уралом», в котором в прошлом сезоне играл на правах аренды (17 матчей).

Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2025 года, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.